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Под Псковом в ДТП с участием трактора и микроавтобуса пострадали шесть граждан Белоруссии
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Под Псковом в ДТП с участием трактора и микроавтобуса пострадали шесть граждан Белоруссии 

RT на русском 52 минуты назад
В Псковской области в результате столкновения трактора Volvo c микроавтобусом Mercedes пострадали шесть граждан Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«По предварительной информации, водитель трактора Volvo при совершении разворота не убедился в безопасности манёвра, вследствие чего произошло столкновение с автомашиной Mercedes», — говорится в сообщении.
Как отмечается, на момент аварии в микроавтобусе находились девять граждан Белоруссии. По уточнённой информации, шесть пассажиров транспортного средства госпитализированы с ушибами и переломами.
В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее передавалось, что в Стругокрасненском районе Псковской области произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2107 и рейсового автобуса.
Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.
RT на русском: последние новости
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