Под Псковом в ДТП с участием трактора и микроавтобуса пострадали шесть граждан Белоруссии

В Псковской области в результате столкновения трактора Volvo c микроавтобусом Mercedes пострадали шесть граждан Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«По предварительной информации, водитель трактора Volvo при совершении разворота не убедился в безопасности манёвра, вследствие чего произошло столкновение с автомашиной Mercedes», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на момент аварии в микроавтобусе находились девять граждан Белоруссии. По уточнённой информации, шесть пассажиров транспортного средства госпитализированы с ушибами и переломами.

В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее передавалось, что в Стругокрасненском районе Псковской области произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2107 и рейсового автобуса.

Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.