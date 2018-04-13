Полиция проверяет информацию о конфликте со стрельбой возле детского сада на юге Москвы

«В полицию обратился гражданин, который сообщил, что на ул. Дорожная, д. 24, корп. 3, стр. 4 между гражданами произошел конфликт, в ходе которого участники открыли огонь из огнестрельного оружия. По словам очевидца, некоторые люди получили ранения, они в крови», — сказал собеседник агентства.

На место для проверки выехали сотрудники полиции. По информации из открытых источников, неподалеку от места происшествия расположен детский сад.