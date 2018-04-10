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Сервисами проверки машин на портале мэрии Москвы воспользовались более 130 тыс. раз
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Сервисами проверки машин на портале мэрии Москвы воспользовались более 130 тыс. раз 

ТАСС 10 апреля 2018
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Сервисами проверки автомобилей на сайте столичной мэрии — mos.ru — с момента их запуска осенью 2017 года воспользовались более 130 тысяч раз.
"С момента запуска осенью прошлого года пользователи mos.ru обратились к ним 130 тысяч раз, из которых 57 тысяч запросов пришлось на последние три месяца", — цитирует портал руководителя направления транспорта и безопасности департамента информационных технологий Москвы Юрия Чулюкова.
Самым популярным сервисом стала проверка автоистории — им воспользовались свыше 31 тыс. раз. Услуга полезна покупателям подержанных машин: с ее помощью можно узнать пробег авто, число бывших владельцев, а также не находится ли машина в угоне.
Автомобилисты также пользовались услугами по проверке автомобиля по паспорту транспортного средства (ТС), свидетельству о регистрации ТС и идентификационному номеру. Сервисы помогают узнать марку, модель, год выпуска, цвет кузова авто, а также детальную информацию о владельцах.
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