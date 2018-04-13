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Участников конфликта со стрельбой на юге Москвы доставили в отдел полиции
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Участников конфликта со стрельбой на юге Москвы доставили в отдел полиции 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Участники конфликта со стрельбой, произошедшего 13 апреля на юге столицы, доставлены в отдел полиции, ведется разбирательство. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
«На ул. Дорожная, по предварительным данным, между ранее знакомыми молодыми людьми произошел конфликт. В ходе него один из граждан достал, предположительно, травматическое оружие и произвел выстрелы в оппонентов. Участников конфликта доставили в отдел полиции», — пояснили в ведомстве, не сообщив о наличии пострадавших в результате инцидента.
В свою очередь источник в правоохранительных органах заявил Агентству «Москва», что ссора возникла из-за девушки.
Ранее источник Агентства «Москва» сообщил, что полиция проверяет информацию о том, что на ул. Дорожная, д. 24, корп. 3, стр. 4, возле детского сада, между гражданами произошел конфликт, в ходе которого участники открыли огонь из огнестрельного оружия.
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