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На юго-западе Москвы самосвал протаранил девять машин
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На юго-западе Москвы самосвал протаранил девять машин 

Ридус 43 минуты назад
На юго-западе столицы самосвал протаранил девять машин, сообщает телеканал РЕН ТВ.
ДТП произошло сегодня ночью на Профсоюзной улице. Инцидент попал на дорожные камеры наблюдения.
На кадрах видно, что грузовик врезался в остановившиеся на светофоре машины.
Повреждения получили девять легковых машин: четыре Volkswagen, две Hyundai Solaris, Lexus, Toyota Camry и Kia Rio. Пострадавших в результате ДТП нет.
По предварительным данным, причиной аварии стала усталость водителя. Кроме того, сотрудники ГИБДД рассматривают версию неисправности тормозов, отмечает телеканал.
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