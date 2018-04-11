На юго-западе Москвы самосвал протаранил девять машин

ДТП произошло сегодня ночью на Профсоюзной улице. Инцидент попал на дорожные камеры наблюдения.

На кадрах видно, что грузовик врезался в остановившиеся на светофоре машины.

Повреждения получили девять легковых машин: четыре Volkswagen , две Hyundai Solaris, Lexus Toyota Camry и Kia Rio. Пострадавших в результате ДТП нет.