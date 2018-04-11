На юго-западе Москвы самосвал протаранил девять машин 

На юго-западе столицы самосвал протаранил девять машин, сообщает телеканал РЕН ТВ.
ДТП произошло сегодня ночью на Профсоюзной улице. Инцидент попал на дорожные камеры наблюдения.
На кадрах видно, что грузовик врезался в остановившиеся на светофоре машины.
Повреждения получили девять легковых машин: четыре Volkswagen, две Hyundai Solaris, Lexus, Toyota Camry и Kia Rio. Пострадавших в результате ДТП нет.
По предварительным данным, причиной аварии стала усталость водителя. Кроме того, сотрудники ГИБДД рассматривают версию неисправности тормозов, отмечает телеканал.