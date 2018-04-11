Челябинский экс-полицейский пойдет под суд за взятки и фиктивные документы 

По версии следствия обвиняемый, ранее занимавший должность инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району Челябинской области дважды составлял фиктивные документы о якобы имевших место ДТП. В последующем на основании составленных официальных документов владельцы автомобилей незаконно получили страховую выплату. За указанные действия обвиняемый получил взятку в сумме 20 тыс. рублей за каждое фиктивно оформленное ДТП. Обвиняемый уже уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Уголовное дело прокурором направлено в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.