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Челябинский экс-полицейский пойдет под суд за взятки и фиктивные документы
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Челябинский экс-полицейский пойдет под суд за взятки и фиктивные документы 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
По версии следствия обвиняемый, ранее занимавший должность инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району Челябинской области дважды составлял фиктивные документы о якобы имевших место ДТП. В последующем на основании составленных официальных документов владельцы автомобилей незаконно получили страховую выплату. За указанные действия обвиняемый получил взятку в сумме 20 тыс. рублей за каждое фиктивно оформленное ДТП. Обвиняемый уже уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Уголовное дело прокурором направлено в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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