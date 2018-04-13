Полиция разыскивает водителя, сбившего девушку в Ставрополе

Неустановленный водитель сбил пешехода и скрылся в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в городском ОБ ДПС ГИБДД

Инцидент произошёл 10 апреля в 6:50 в микрорайоне «Перспективный». Девушка шла через дорогу на нерегулируемом переходе в районе дома на Тухачевского, 23/1. Водитель, предположительно на чёрном автомобиле « Лада Калина» с номером 898, допустил наезд и скрылся с места происшествия.

Полиция просит свидетелей и очевидцев обратиться в ОБ ДПС ГИБДД Ставрополя по адресу: ул. 3-я Промышленная каб. 105, 106 или позвонить по телефону 30-54-38, 30-54-16.