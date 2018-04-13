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Полиция разыскивает водителя, сбившего девушку в Ставрополе
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Полиция разыскивает водителя, сбившего девушку в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Неустановленный водитель сбил пешехода и скрылся в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в городском ОБ ДПС ГИБДД.
Инцидент произошёл 10 апреля в 6:50 в микрорайоне «Перспективный». Девушка шла через дорогу на нерегулируемом переходе в районе дома на Тухачевского, 23/1. Водитель, предположительно на чёрном автомобиле «Лада Калина» с номером 898, допустил наезд и скрылся с места происшествия.
Полиция просит свидетелей и очевидцев обратиться в ОБ ДПС ГИБДД Ставрополя по адресу: ул. 3-я Промышленная каб. 105, 106 или позвонить по телефону 30-54-38, 30-54-16.
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