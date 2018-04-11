Ставропольчанка на иномарке сбила ребёнка

Девятилетний ребёнок пострадал в ДТП в Ставрополе вечером 10 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Ставропольчанка за рулём Hyundai Accent сбила 9-летнего пешехода на улице Чехова.

Ребёнок переходил дорогу не на пешеходном переходе без сопровождения взрослых.

Пострадавшего доставили в больницу с травмой головы и ссадинами на лице.

Полиция выяснила, что автомобилистка была трезвой и прежде не нарушала ПДД.

Для выяснения всех обстоятельств ДТП проводится проверка, в которой участвует инспекция по делам несовершеннолетних.