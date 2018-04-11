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Ставропольчанка на иномарке сбила ребёнка
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Ставропольчанка на иномарке сбила ребёнка 

АиФ Ставрополье 36 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Девятилетний ребёнок пострадал в ДТП в Ставрополе вечером 10 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Ставропольчанка за рулём Hyundai Accent сбила 9-летнего пешехода на улице Чехова.
Ребёнок переходил дорогу не на пешеходном переходе без сопровождения взрослых.
Пострадавшего доставили в больницу с травмой головы и ссадинами на лице.
Полиция выяснила, что автомобилистка была трезвой и прежде не нарушала ПДД.
Для выяснения всех обстоятельств ДТП проводится проверка, в которой участвует инспекция по делам несовершеннолетних.
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