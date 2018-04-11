Мужчина попал под электричку в Октябрьском районе

Днём 11 апреля недалеко от остановочной платформы Инструментальная в Октябрьском районе Новосибирска мужчина попал под поезд.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

«К нам поступило сообщение о смертельном травмировании в районе станции Инструментальная молодого человека. На вид ему 20–25 лет. По предварительным данным, смертельно травмирован электропоездом», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР

По информации следователей, сейчас на место происшествия выезжает следственная группа.

В феврале стало известно, что 11-летний мальчик погиб под поездом на станции Звёздная в Первомайском районе Новосибирска.