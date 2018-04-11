На улице Пудовкина установили дорожные знаки «Жилая зона»

Как сообщает единый транспортный портал со ссылкой на Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД), Дорожные знаки «Жилая зона» установлены на ул. Пудовкина в ЗАО Москвы.

В Западном округе столицы на ул. Пудовкина в районе д. 4, 7Б установлены знаки «Жилая зона».

Такие дорожные знаки повысят безопасность пешеходов и жителей указанных домов. Ранее автомобили на большой скорости проезжали через двор, подвергая опасности местных жителей.

Фото взято: http://nkld.ru/wp-content/uploads/2015/05/gosavtoinspekcija_napominaet_o_pravilah_dvizhenija_v_zhilyh_zonah.jpg