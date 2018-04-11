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На улице Пудовкина установили дорожные знаки «Жилая зона»
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На улице Пудовкина установили дорожные знаки «Жилая зона» 

Управа района Южное Бутово 31 минуту назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщает единый транспортный портал со ссылкой на Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД), Дорожные знаки «Жилая зона» установлены на ул. Пудовкина в ЗАО Москвы.
В Западном округе столицы на ул. Пудовкина в районе д. 4, 7Б установлены знаки «Жилая зона».
Такие дорожные знаки повысят безопасность пешеходов и жителей указанных домов. Ранее автомобили на большой скорости проезжали через двор, подвергая опасности местных жителей.
Фото взято: http://nkld.ru/wp-content/uploads/2015/05/gosavtoinspekcija_napominaet_o_pravilah_dvizhenija_v_zhilyh_zonah.jpg
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