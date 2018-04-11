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В Рязанской области из-за лося улетела в кювет «Лада Гранта»
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В Рязанской области из-за лося улетела в кювет «Лада Гранта» 

Новости Рязани 52 минуты назад
Фото: Новости Рязани
Во вторник вечером, 10 апреля, в Клепиковском районе Рязанской области по вине дикого животного произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.
По информации пресс-службы регионального УМВД, инцидент произошел в 17:40 на 211 км автодороги «Москва-Касимов». Участником ДТП стал 44-летний житель Сасовского района, который, двигаясь на автомобиле "Лада Гранта", улетел в кювет. По предварительным данным, водитель пытался избежать столкновения с переходившим дорогу лосем, но применив экстренное торможение, потерял контроль над управлением и съехал в кювет. В результате ДТП водителю понадобилась помощь медиков.
За минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировано 40 ДТП, в автоавариях травмы получили 6 человек. Об этом сообщили изданию «Новости Рязани» в региональном УГИБДД.
Фото: 62.мвд.рф
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