В Рязанской области из-за лося улетела в кювет «Лада Гранта»

Во вторник вечером, 10 апреля, в Клепиковском районе Рязанской области по вине дикого животного произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.

По информации пресс-службы регионального УМВД, инцидент произошел в 17:40 на 211 км автодороги «Москва-Касимов». Участником ДТП стал 44-летний житель Сасовского района, который, двигаясь на автомобиле " Лада Гранта ", улетел в кювет. По предварительным данным, водитель пытался избежать столкновения с переходившим дорогу лосем, но применив экстренное торможение, потерял контроль над управлением и съехал в кювет. В результате ДТП водителю понадобилась помощь медиков.

За минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировано 40 ДТП, в автоавариях травмы получили 6 человек. Об этом сообщили изданию «Новости Рязани» в региональном УГИБДД.

Фото: 62.мвд.рф