Депутат Госдумы: открытие Крымского моста наладит поставку грузов между РФ и Сирией

МОСКВА, 15 апреля. / ТАСС /. Открытие Крымского моста и строительство трассы «Таврида» позволят наладить обмен грузами между Россией и Сирией через Севастополь, перспективы реализации проекта российские парламентарии обсудили с сирийскими властями. Об этом сообщил ТАСС воскресенье депутат Госдумы Дмитрий Белик, входящий в состав российской делегации в Сирийской Арабкой Республике.

"Президент Сирии [ Башар Асад ] с интересом выслушал предложении об организации морского пути Севастополь — Тартус. Создание подобного пути, тем более с запуском и автомобильной, и железнодорожной части Крымского моста, — стратегически интересное направление российско-сирийских отношений. Морской путь не должен заканчиваться в Севастополе, грузы из Сирии могут и должны идти на материковую часть России", — сказал Белик.

Он отметил, что портовая инфраструктура обоих городов готова к принятию и отправке грузов. «В Севастополе есть предприятия, специализирующиеся на перевалке сыпучих грузов, много причальных стенок, кранов. Последние четыре года загрузить все на 100% не представлялось возможным — сказались международные санкции и позиция Украины. В сирийском Тартусе очень похожая ситуация, только ограничения накладывает война», — пояснил собеседник агентства.

По словам депутата, после возвращения в Россию он и координатор группы по межпарламентским отношениям России и Сирии Дмитрий Саблин намерены поднять вопрос разработки логистического пути товаров из Сирии в Россию через Севастополь. «Как депутат от Севастополя, я сделаю все возможное для реализации этого проекта — он станет реальным инструментом развития Севастополя», — добавил Белик.

Делегация во главе с руководителем группы Госдумы по связям с сирийским парламентом Дмитрием Саблиным прибыла в среду с визитом в Сирию. В рамках поездки проходят встречи с президентом Сирии Башаром Асадом, председателем Народного совета Сирии Хаммудой Сабагом, муфтием Ахмадом Бадреддином Хассуном и патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве между "Единой Россией" и Партией арабского социалистического возрождения (ПАСВ, или партия Баас ), которая находится у власти в Дамаске с 1963 года.

Мост между Таманью и Керчью должны открыть для автомобильного движения в декабре 2018 года, поезда по нему пойдут на год позже. Длина перехода от Крыма до остальной части России составит 19 км — 11,5 км пройдут по суше, в том числе по острову Тузла, 7,5 км — над морем. Это самый длинный мост в России и в Европе. По мостовому переходу будет проезжать до 40 тыс. автомобилей и до 47 пар поездов в сутки, его пропускная способность — 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год. Федеральная трасса «Таврида» от Керчи до Севастополя пройдет по территории Крыма с востока на запад, в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая, трасса будет состоять из четырех полос с расчетной скоростью движения 120 км/ч.