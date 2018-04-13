Движение грузовиков по Крымскому мосту планируется открыть осенью

Движение грузовых автомобилей по мосту через Керченский пролив должно открыться осенью 2018 года, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах Красноярского экономического форума.

При этом в мае по мосту уже начнут ездить легковые машины и автобусы. В полном объеме движение, как и планировалось, откроется до конца 2018 года, подчеркнул Соколов.

"Осенью 2018 года, скажем так, пойдут грузовики и полугрузовые автомобили", — цитирует министра РИА Новости

Первоначально открытие движения автомобилей по мосту было запланировано на декабрь этого года. Однако, по заявлению строителей, работы идут с опережением. Потому открыть движение по автомобильной части моста можно будет уже в мае.

Протяженность моста, соединяющего материковую часть России с Крымским полуостровом, составит 19 километров.