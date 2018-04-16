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Крымский мост оснастят автоматизированной системой управления движением
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Крымский мост оснастят автоматизированной системой управления движением 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
На мосту через Керченский пролив начались работы по запуску автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Как отмечается, система обеспечит комфорт и безопасность движения по новой почти 70-километровой автодороге — от существующей А-290 на Таманском полуострове через Крымский мост до трассы «Таврида» в Крыму. «АСУДД Крымского моста уникальна: инновационные технологии и оборудование для ее создания специально разработаны с учетом условий эксплуатации моста через Керченский пролив. Программное обеспечение разработано российскими специалистами», — сообщил представитель компании-разработчика АСУДД на Крымском мосту Евгений Саватеев.
«Благодаря работе АСУДД будут обеспечены эффективное управление движением, контроль за соблюдением правил дорожного движения, весогабаритный контроль, мониторинг транспортных потоков, информирование водителей и оперативное реагирование на осложнения дорожно-транспортной обстановки», — подчеркнул он.
АСУДД состоит из нескольких интегрированных подсистем. Одна из них — подсистема мониторинга параметров транспортных потоков — включает установленные на мосту и подходах к нему радарные детекторные комплексы. За соблюдением водителями правил дорожного движения будут следить десять автоматических комплексов. Отдельные подсистемы будут оценивать метеорологическую обстановку и состояние поверхности дорожного полотна.
«Водители будут информированы об условиях движения с помощью табло и знаков переменной информации. Например, в случае перекрытия одной из полос из-за ДТП знаки позволят направить поток на свободную полосу. Указания на знаках переменной информации по мере движения помогут водителю вовремя перестроиться и сохранить скорость движения. Подсистема информирования заранее предупредит водителей не только о затруднениях движения, но и о погодных условиях, состоянии дорожного полотна. Это позволит выбрать оптимальный и безопасный режим движения», — рассказал Саватеев.
Мост через Керченский пролив длиной 19 километров должен стать самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составит почти 228 миллиардов рублей.
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