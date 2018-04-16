На Крымском мосту начали монтировать автоматизированную систему управления

Инженеры приступили к пусконаладке автоматизированной системы управления дорожным движением Крымского моста (АСУДД). Она поможет водителям легко ориентироваться и безопасно передвигаться по новой трассе.

Инновационная АСУДД разработана для участка от существующей трассы А-290 на Тамани до строящейся трассы «Таврида» в Крыму.

— Программное обеспечение для десяти автоматических комплексов контроля дорожного движения.разработали российские специалисты, — рассказал представитель компании-разработчика Евгений Саватеев. — Система обеспечит эффективное управление движением, контроль за соблюдением правил дорожного движения, весогабаритный контроль, мониторинг транспортных потоков, информирование водителей и оперативное реагирование на разные ситуации на мосту.

Одна из подсистем АСУДД будет собирать и анализировать статистические данные — это интервал движения и тип автомобилей, средняя скорость потока, интенсивность движения, загруженность полос. Вся эта информация нужна для для расчета и выбора программы управления дорожным движением. Автоматические метеостанции будут контролировать метеообстановку и состояние поверхности дорожного полотна. Они заблаговременно предупредят службы эксплуатации моста и водителей об опасных явлениях на дороге — изморозь, снег, наледь, туман, сильный ветер. Водители будут получать информацию об условиях движения с онлайн-табло и знаков оперативной информации.

— Например, в случае перекрытия одной из полос из-за ДТП знаки позволят направить поток на свободную полосу, — пояснил Евгений Саватеев. — Указания на знаках переменной информации помогут водителю вовремя перестроиться и сохранить скорость движения. Подсистема информирования заранее предупредит водителей не только о затруднениях движения, но и о погодных условиях, состоянии дорожного полотна. Это позволит выбрать оптимальный и безопасный режим движения.

Координировать работу АСУДД будет Центральный диспетчерский пункт, расположенный в Производственной базе эксплуатационной службы Крымского моста на Таманском полуострове. Первые месяцы после открытия движения по новой трассе по мосту в Крым АСУДД будет находиться в опытной эксплуатации, во время которой специалистам предстоит полностью отработать взаимодействие всех подсистем.

Напомним, открыть движение по Крымскому мосту для легковых автомоилей и автобусов планируется в мае 2018 года.