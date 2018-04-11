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Минпромторг запустил программу поддержки продаж новых автомобилей на Дальнем Востоке
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Минпромторг запустил программу поддержки продаж новых автомобилей на Дальнем Востоке 

Rambler News Service 1 час назад
Министерство промышленности и торговли России запустило программу поддержки продаж новых легковых автомобилей для жителей регионов Дальнего Востока, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов на конвенции «Российской ассоциации автомобильных дилеров» (РОАД).
«Мы будем продолжать в 2018 году программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», и мы запускаем дополнительную программу для жителей Дальнего Востока по предоставлению скидок на новые автомобили российского производства ценой до 1,4 млн рублей», — сказал он.
Он считаем, что новая программа позволит преодолеть стереотипы жителей ДФО и позволит «пересадить» с подержанных автомобилей японского производства на новые автомобили экономическими, а не запретительными способами.
Морозов уточнил, что программа запущена с 11 апреля. Ее объем и размер скидки он не уточнил.
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