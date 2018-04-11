Минпромторг запустил программу поддержки продаж новых автомобилей на Дальнем Востоке

«Мы будем продолжать в 2018 году программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», и мы запускаем дополнительную программу для жителей Дальнего Востока по предоставлению скидок на новые автомобили российского производства ценой до 1,4 млн рублей», — сказал он.

Он считаем, что новая программа позволит преодолеть стереотипы жителей ДФО и позволит «пересадить» с подержанных автомобилей японского производства на новые автомобили экономическими, а не запретительными способами.

Морозов уточнил, что программа запущена с 11 апреля. Ее объем и размер скидки он не уточнил.