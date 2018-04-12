Увеличена скидка на новые автомобили для жителей Дальнего Востока

Денис Мантуров. Жители Дальневосточного федерального округа (ДФО) теперь смогут покупать новые автомобили в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» со значительной скидкой, сообщил глава Минпромторга

Отмечается, что ведомство планирует повысить скидки по этим программам на покупку новой машины с 10 до 25%.

Как следует из сообщения Мантурова, этот шаг был предпринят с целью «повышения доступности новых, экологичных и безопасных автомобилей, оснащенных системой ГЛОНАСС» в ДФО.

Мантуров отметил, что эта мера позволит достичь примерного ценового паритета новых российских автомобилей и популярных на Дальнем Востоке импортных машин с пробегом.

На первоначальный взнос скидка будет представляться заемщику банком. машины, подпадающие под программы, должны стоить до 1,45 млн рублей. Для оформления льготы необходимо иметь водительское удостоверение, а также наличие двух либо более несовершеннолетних детей (проверяется банком по паспорту или по свидетельствам о рождении несовершеннолетних) либо приобретение автомобиля впервые (также проверяется банком).