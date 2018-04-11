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Дагестанец на «Приоре» устроил ДТП с двумя пострадавшими в Ставрополе
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Дагестанец на «Приоре» устроил ДТП с двумя пострадавшими в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Молодой водитель спровоцировал в Ставрополе ДТП с двумя пострадавшими, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Авария произошла вечером 10 апреля в центре Ставрополя на улице Дзержинского. Молодой дагестанец за рулём «Лады Приоры» врезался в Kia Rio, водитель которой сворачивал налево.
Обоих автомобилистов доставили в больницу. Устроивший ДТП молодой человек сломал рёбра, а водитель иномарки из соседнего села Надежда получил травму головы и лица.
Полиция узнала, что двадцатилетний водитель «Приоры» был трезв и не нарушал прежде ПДД, но за рулём он недавно — меньше двух лет. Специалисты предполагают, что молодому человеку не хватило водительского опыта, чтобы избежать столкновения.
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