Дагестанец на «Приоре» устроил ДТП с двумя пострадавшими в Ставрополе

Молодой водитель спровоцировал в Ставрополе ДТП с двумя пострадавшими, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Авария произошла вечером 10 апреля в центре Ставрополя на улице Дзержинского. Молодой дагестанец за рулём « Лады Приоры» врезался в Kia Rio, водитель которой сворачивал налево.

Обоих автомобилистов доставили в больницу. Устроивший ДТП молодой человек сломал рёбра, а водитель иномарки из соседнего села Надежда получил травму головы и лица.

Полиция узнала, что двадцатилетний водитель «Приоры» был трезв и не нарушал прежде ПДД, но за рулём он недавно — меньше двух лет. Специалисты предполагают, что молодому человеку не хватило водительского опыта, чтобы избежать столкновения.