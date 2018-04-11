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Водитель иномарки устроил массовое ДТП на Бору
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Водитель иномарки устроил массовое ДТП на Бору 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Массовое ДТП с участием трех автомобилей случилось на Бору по вине 65-летнего водителя иномарки. Об этом сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла утром 10 апреля на улице Луначарского. По предварительным данным. Водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном ГАЗ-473200 и тягачом «Фрейтлайнер». Стаж предполагаемого виновника ДТП составляет 30 лет.
Водитель легкового автомобиля получил ушибы и мелкие ссадины. После оказания медицинской помощи врачи отпустили его.
Напомним, в Дзержинске пожилой велосипедист попал под КамАЗ.
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