Водитель иномарки устроил массовое ДТП на Бору

Массовое ДТП с участием трех автомобилей случилось на Бору по вине 65-летнего водителя иномарки. Об этом сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла утром 10 апреля на улице Луначарского. По предварительным данным. Водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном ГАЗ-473200 и тягачом «Фрейтлайнер». Стаж предполагаемого виновника ДТП составляет 30 лет.

Водитель легкового автомобиля получил ушибы и мелкие ссадины. После оказания медицинской помощи врачи отпустили его.

Напомним, в Дзержинске пожилой велосипедист попал под КамАЗ.