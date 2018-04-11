В Майкопе военнослужащего осудили за смертельное ДТП

Авария произошла 19 августа 2017 года.

«Водитель на «семёрке» не уступил на перекрёстке дорогу автомобилю « Лада Приора». В результате аварии травмы, не совместимые с жизнью, получил водитель «Приоры», рассказали в пресс-службе Майкопского гарнизонного военного суда.

По решению суда, мужчина проведет 1 год 6 месяцев в колонии-поселении. Кроме того, его лишили прав на два года.

В пользу стороны потерпевшего судом с осуждённого взысканы денежная компенсация морального вреда и возмещение причинённого указанным преступлением материального ущерба.