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В Хабаровске упавшая из-за ветра балка ранила пассажира автобуса
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В Хабаровске упавшая из-за ветра балка ранила пассажира автобуса 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 11 апр — РИА Новости. Авария произошла на железнодорожном переезде в Комсомольске-на-Амуре, в результате которой металлическая балка повредила автобус и травмировала пассажира, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД по Хабаровскому краю.
"В 12.30 (5.30 мск) среды в Комсомольске-на-Амуре автобус частного перевозчика следовал через железнодорожный переезд. Из-за сильного порыва ветра металлическая балка упала на проезжающий автобус, повредила его и травмировала одного из пассажиров. У пострадавшего повреждена бедренная артерия, он госпитализирован", — сказал собеседник.
Он отметил, что по факту происшествия проводится проверка.
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