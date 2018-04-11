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Для жителей Дальнего Востока будет действовать дополнительная скидка на автомобили
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Для жителей Дальнего Востока будет действовать дополнительная скидка на автомобили 

Авторадио 49 минут назад
Жители Дальнего Востока смогут рассчитывать на дополнительные скидки по программам господдержки стимулирования спроса на покупку новых автомобилей. От этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов. Речь идет об автомобилях не дороже 1,5 млн рублей, которые можно приобрести по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Цель такой скидки — сделать привлекательными для жителей Дальнего Востока именно новые автомобили российского производства. Пока в этом регионе спросом традиционно пользуются подержанные японские иномарки.
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