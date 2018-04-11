Пьяный водитель на внедорожнике улетел в кювет в Воротынском районе

Пьяный 38-летний водитель внедорожника «Нива-Шевроле» пострадал в аварии, которая произошла вчера, 10 апреля, на трассе в Воротынском районе. Об этом сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП случилось на третьем километре трассы Воротынец — Спасское — Сергач. Нетрезвый мужчина не справился с управлением, и его автомобиль опрокинулся в кювет.

Водитель получил многочисленные ушибы и ссадины. В центральной районной больнице Воротынца ему была оказана медицинская помощь.

Напомним, в тот же день неизвестный водитель насмерть сбил пешехода в Выксунском районе.