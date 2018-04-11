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Утром жители Санкт-Петербурга встали в многокилометровые пробки
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Утром жители Санкт-Петербурга встали в многокилометровые пробки 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В среду, 11 апреля, движение было затруднено на Троицком и Дворцовом мосту, стрелке Васильевского острова, а также на набережной Обводного канала. Причиной транспортного коллапса стали повсеместные дорожные работы и ДТП на КАД. Общая длина пробок составила порядка 20 километров.
По данным сервиса Яндекс затор на внутреннем кольце КАД составил 11 километров. Пробка от Софийской улицы до Пулковского шоссе достигла 8 километров. Сейчас ситуация на дорогах приходит в норму.
Фрунзенский район встал из-за аварии на перекрестке Славы и Будапештской: там столкнулись троллейбус и две легковушки.
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