Почти 3 тысячи человек остались без газа в одном из районов Дагестана

В Хасавюртовском районе Республики Дагестан произошла утечка газа произошла. В результате аварии без газоснабжения остались дома почти 3 тысяч человек.

«В 09:35 11 апреля в оперативную дежурную смену… поступила информация о том, что обнаружена утечка газа в Хасавюртовском районе. <> На время проведения аварийно-восстановительных работ без газоснабжения остаются 2843 абонентов», — сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Всего от аварии пострадали пять населенных пунктов. Восстановить газоснабжение планируется к 18:00 11 апреля.