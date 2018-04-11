Ещё
Почти 3 тысячи человек остались без газа в одном из районов Дагестана
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почти 3 тысячи человек остались без газа в одном из районов Дагестана 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В Хасавюртовском районе Республики Дагестан произошла утечка газа произошла. В результате аварии без газоснабжения остались дома почти 3 тысяч человек.
«В 09:35 11 апреля в оперативную дежурную смену… поступила информация о том, что обнаружена утечка газа в Хасавюртовском районе. <> На время проведения аварийно-восстановительных работ без газоснабжения остаются 2843 абонентов», — сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Всего от аварии пострадали пять населенных пунктов. Восстановить газоснабжение планируется к 18:00 11 апреля.
«Это Кавказ»: последние новости
Главу дагестанского «Мемориала», на которого было совершено нападение, выписали из больницы Четыре человека погибли в ДТП с авторефрижератором на Ставрополье Камнепад в горах Дагестана оставил без транспортного сообщения 10 сел
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Казахстан закрыл границу с Россией81
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
«Мост глупости» калечит машины5
Появилось видео с Forester 2019 в главной роли
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение