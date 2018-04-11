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В Чувашии два человека погибли при столкновении микроавтобуса и легковушки
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В Чувашии два человека погибли при столкновении микроавтобуса и легковушки 

РИА Новости 1 час назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД 11 апр — РИА Новости. Два человека погибли, один получил травмы при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Маргаушском районе Чувашии, сообщила РИА Новости инспектор по особым поручениям отделения информации и общественных связей МВД по Чувашской Республике Ольга Павлова.
ДТП произошло в среду в 9.20 мск на автодороге «Гигант-Большой Сундырь», возле Александро-Невского православного мужского монастыря в древне Каршлыхи.
"Водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом «Форд-Транзит», в котором находилось десять пассажиров. Водитель ВАЗа, житель Марий ЭЛ, госпитализирован, двое его пассажиров погибли. В больницу обратился и один пассажир маршрутного микроавтобуса", — рассказала Павлова.
Причины и обстоятельства аварии выясняются, добавила она.
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