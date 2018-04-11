Когда можно оформлять ДТП по Европротоколу?

Начальник управления ГИБДД Воронежской области Евгений Шаталов рассказал, в каких случаях можно оформлять ДТП без выезда сотрудников полиции к месту аварии.

Для самостоятельного оформления ДТП необходимы следующие условия:

не более двух автомобилей получили механические повреждения, отсутствие в ДТП пострадавших, наличие полиса ОСАГО у всех участников, отсутствие разногласий участников ДТП по факту происшествия, сумма причиненного ущерба не должна превышать 50 тысяч рублей, а с 1 июня — до 100 тысяч рублей.

Если соблюдены эти условия, то процесс оформления ДТП происходит гораздо быстрее, и нет необходимости дожидаться на месте инспекторов ДПС для оформления происшествия. Достаточно сообщить по телефону о происшествии в дежурную часть, сделать несколько фотографий с повреждениями автомобилей и дорожной инфраструктурой, которые могут воссоздать обстановку на месте происшествия, нарисовать и подписать схему происшествия с указанием направления движения автомобилей и следовать указаниям дежурного ГИБДД. После этого, участникам может быть предложено, прибыть в подразделение ГИБДД, где организовано место для оформления происшествий.

«Оформление ДТП таким образом поможет участникам дорожного движения сэкономить свое время, разгрузить улично-дорожную сеть от заторовых явлений, которые возникают из-за небольших происшествий на дорогах и снизить нагрузку сотрудников ГИБДД для выполнения иных, немаловажных задач», — сообщил Евгений Шаталов.

Статистика показывает, что практически каждое третье ДТП сегодня оформляется без вызова сотрудников полиции. Доля водителей, оформлявших ДТП с применением Европротокола, в целом по России с начала года составила более 38%.