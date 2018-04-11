Среднее время прибытия «скорой помощи» на место ДТП в Москве в 2017 г. сократилось на 5% — до семи минут

«Существует «золотой час» — время, когда пострадавшему в ДТП должна быть оказана медпомощь. Среднее время прибытия «скорой помощи» в 2017 г. сократилось на 5% — порядка семи минут. На 3% — до 27,9 минуты сократилось время доставки пострадавшего до медучреждения», — сказал В. Коваленко.

Он отметил, что в большинстве случаев участники ДТП погибают до прибытия медпомощи.

«54% — погибает на месте ДТП, 44% — до приезда «скорой помощи» и 10% — в медучреждении», — пояснил В. Коваленко.