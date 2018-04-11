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Иномарка сбила пенсионера на переходе в Кстове
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Иномарка сбила пенсионера на переходе в Кстове 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
88-летний пенсионер пострадал под колесами иномарки в Кстове. Автомобиль сбил его на «зебре». Об этом сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария случилась вчера, 10 апреля, в 10.15 на улице Школьной. Пожилой мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и оказался под колесами автомобиля «Форд». За рулем иномарки находился 62-летний водитель с 23-летним стажем. Обстоятельства случившегося выясняются.
Пожилой пешеход доставлен в центральную районную больницу Кстова, где врачи диагностировали у него сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. После оказания медицинской помощи пострадавший мужчина был отпущен.
Напомним, пожилой велосипедист попал под КамАЗ в Дзержинске.
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