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Омичка сбила двух пешеходов на тротуаре
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Омичка сбила двух пешеходов на тротуаре 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
Накануне, 10 апреля, вечером в Таре произошло дорожно-транспортное происшествие. Молодая девушка сбила двух пешеходов.
Полицейские установили, что 25-летняя девушка ехала за рулём автомобиля Toyota Corolla по улице. Избышева. В районе дома № 77она сбила двух пешеходов, которые шли по тротуару. Пострадавших мужчин 1973 и 1974 годов рождения доставили в больницу.
Инспекторы начали проверку по факту ДТП, в ходе которой они установят все обстоятельства и причины случившегося.
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