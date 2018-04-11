Омичка сбила двух пешеходов на тротуаре

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Накануне, 10 апреля, вечером в Таре произошло дорожно-транспортное происшествие. Молодая девушка сбила двух пешеходов.

Полицейские установили, что 25-летняя девушка ехала за рулём автомобиля Toyota Corolla по улице. Избышева. В районе дома № 77она сбила двух пешеходов, которые шли по тротуару. Пострадавших мужчин 1973 и 1974 годов рождения доставили в больницу.

Инспекторы начали проверку по факту ДТП, в ходе которой они установят все обстоятельства и причины случившегося.