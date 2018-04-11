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Водитель снял попадание огромного листа железа в лобовое стекло и выжил
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Водитель снял попадание огромного листа железа в лобовое стекло и выжил 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Китае водителя едва не убило влетевшим в лобовое стекло листом железа. На видео инцидента обратил внимание новостной портал UPI.
Происшествие запечатлел регистратор, когда водитель ехал по трассе городского округа Чандэ, провинция Хунань. На ролике лист металла соскальзывает с грузовика, который двигался навстречу, перелетает через отбойник и врезается в ветровое стекло, а также задевает окно со стороны водителя.
Сообщается, что водитель автомобиля не пострадал, в то время как сама машина едва ли подлежит восстановлению.
В начале марта сообщалось о смерти женщины, пронзенной зонтом во время прогулки по пляжу в ветреную погоду. Вскрытие показало, что при ударе пляжный зонт пробил грудные мышцы, сломал ребра и повредил левый желудочек сердца.
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