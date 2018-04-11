ГИБДД: Повреждения шеи и головы составляют 45% от всех видов полученных в ДТП в Москве травм

«В основном связано с травмами шеи и головы — 45%. Сочетанные травмы — 20%», — сказал В. Коваленко.

Он также отметил, что травмы нижних конечностей составляют 16%, верхних — 9%, грудной клетки — 6% и живота и таза — 4%.

В. Коваленко добавил, что основными причинами дорожных аварий в 2017 г. стали нарушения скоростного режима, несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, нарушение правил перестроения, несоблюдение требований сигнала светофора и другое.