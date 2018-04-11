Ещё
ГИБДД: Повреждения шеи и головы составляют 45% от всех видов полученных в ДТП в Москве травм
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГИБДД: Повреждения шеи и головы составляют 45% от всех видов полученных в ДТП в Москве травм 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктор Коваленко.
«В основном связано с травмами шеи и головы — 45%. Сочетанные травмы — 20%», — сказал В. Коваленко.
Он также отметил, что травмы нижних конечностей составляют 16%, верхних — 9%, грудной клетки — 6% и живота и таза — 4%.
В. Коваленко добавил, что основными причинами дорожных аварий в 2017 г. стали нарушения скоростного режима, несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, нарушение правил перестроения, несоблюдение требований сигнала светофора и другое.
Агентство «Москва»: последние новости
ГИБДД: Мужчины становятся виновниками ДТП в Москве в более чем 90% случаев Среднее время прибытия «скорой помощи» на место ДТП в Москве в 2017 г. сократилось на 5% - до семи минут Самосвал протаранил девять автомобилей на ул. Профсоюзная
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Казахстан закрыл границу с Россией81
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
«Мост глупости» калечит машины5
Skoda Rapid: внешность — не главное1
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение