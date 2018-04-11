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На орловских дорогах поймали шесть пьяных водителей
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На орловских дорогах поймали шесть пьяных водителей 

РИА 57 1 час назад
За минувшие сутки на территории Орловской области сотрудниками регионального управления Госавтоинспекции вновь были выявлены пьяные водители.
За время проверок по нетрезвым автомобилистам сотрудники полиции выявили шестерых любителей прокатиться «навеселе», сообщает пресс-служба региональной ГИБДД. Четверо из них управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, двое отказались проходить медицинское освидетельствование.
Госавтоинспекция Орловской области напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (если данные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), равно, как и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Сообщение На орловских дорогах поймали шесть пьяных водителей появились сначала на РИА 57.
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