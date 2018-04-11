За минувшие сутки на территории Орловской области сотрудниками регионального управления Госавтоинспекции вновь были выявлены пьяные водители.
За время проверок по нетрезвым автомобилистам сотрудники полиции выявили шестерых любителей прокатиться «навеселе», сообщает пресс-служба региональной ГИБДД. Четверо из них управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, двое отказались проходить медицинское освидетельствование.
Госавтоинспекция Орловской области напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (если данные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), равно, как и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Сообщение На орловских дорогах поймали шесть пьяных водителей появились сначала на РИА 57.