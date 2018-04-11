На саратовской трассе лоб в лоб столкнулись две «Лады» 

Во время лобового столкновения пострадала водитель Lada Kalina.
ДТП произошло днем 11 апреля на трассе в Марксовском районе возле села Бородаевка.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, управлявший автомобилем Lada Priora мужчина выскочил на полосу встречного движения. Здесь его машина лоб в лоб врезалась в ехавшую навстречу машину Lada Kalina. За рулем «Калины» находилась женщина, которая получила во вермя столкновения травмы.
Спасателям пришлось вызволять потерпевшую из сильно покореженного автомобиля при помощи специального оборудования. Автоледи была госпитализирована. При этом уточняется, что предполагаемый виновник ДТП не пострадал. Дорожная полиция выясняет обстоятельства происшествия и степень вины водителей.