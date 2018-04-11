Москву признали одним из самых безопасных городов РФ по итогам 2017 года

«Москва — один из самых безопасных городов федерального значения Российской Федерации. Это основано на основных позициях — это численность населения, количество зарегистрированных транспортных средств, основной показатель — это социальный риск, это количество погибших граждан на 100 тысяч населения. В Москве четыре погибших на 100 тысяч населения», — сказал Коваленко.

Он добавил, что стратегия по безопасности дорожного движения на 2024 — 2030 годы рассчитана на то, чтобы на дорогах Москвы не было ни одного погибшего.