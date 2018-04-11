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Мотоциклист случайно убил своего сына в Свердловской области
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Мотоциклист случайно убил своего сына в Свердловской области 

360tv.ru 1 час назад
В Камышловском районе Свердловской области житель поселка Новый устроил ДТП, в котом случайно погиб его маленький сын. 42‐летний мужчина самостоятельно собрал мотоцикл «Урал» с коляской и решил на нем прокатиться. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу УГИБДД по Свердловской области.
В коляску он посадил своего семилетнего сына, а  15-летний
сел сзади. Однако водитель не справился с управлением и вместе с мотоциклом сорвался с шестиметрового обрыва. При этом все трое были без шлемов. Мужчина с переломом бедра был госпитализирован. Подросток уцелел, так как успел спрыгнуть с мотоцикла, а его маленький брат погиб.
В настоящее время ГИБДД выясняет, был ли мотоциклист пьян в момент аварии. Известно, что мужчина работает охранником в военной части. Его водительский стаж в категориях АВСЕ составляет 17 лет.
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