Мотоциклист случайно убил своего сына в Свердловской области

В Камышловском районе Свердловской области житель поселка Новый устроил ДТП, в котом случайно погиб его маленький сын. 42‐летний мужчина самостоятельно собрал мотоцикл «Урал» с коляской и решил на нем прокатиться. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу УГИБДД по Свердловской области.

В коляску он посадил своего семилетнего сына, а 15-летний

сел сзади. Однако водитель не справился с управлением и вместе с мотоциклом сорвался с шестиметрового обрыва. При этом все трое были без шлемов. Мужчина с переломом бедра был госпитализирован. Подросток уцелел, так как успел спрыгнуть с мотоцикла, а его маленький брат погиб.

В настоящее время ГИБДД выясняет, был ли мотоциклист пьян в момент аварии. Известно, что мужчина работает охранником в военной части. Его водительский стаж в категориях АВСЕ составляет 17 лет.