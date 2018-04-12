Авария произошла накануне днем. На 24-м километре трассы 37-летний водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную дистанцию и въехал в остановившийся впереди автобус. В результате ДТП травмы получили 39-летний и 17-летний пассажиры легковушки. Для ликвидации последствий аварии выезжали сотрудники МЧС. Теперь ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.
«ФедералПресс» ранее писал: в Салехарде произошло двойное ДТП с рейсовым автобусом. По предварительным данным, пострадавших в аварии нет. Полиция Салехарда выясняет обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом. Авария произошла около 8 часов утра 11 апреля. На улице Маяковского столкнулись рейсовый автобус и легковушка.