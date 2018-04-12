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В ДТП с автобусом на трассе Челябинск — Троицк пострадали два человека
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В ДТП с автобусом на трассе Челябинск — Троицк пострадали два человека 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИАНА Урал-пресс-информ
Авария произошла накануне днем. На 24-м километре трассы 37-летний водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную дистанцию и въехал в остановившийся впереди автобус. В результате ДТП травмы получили 39-летний и 17-летний пассажиры легковушки. Для ликвидации последствий аварии выезжали сотрудники МЧС. Теперь ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.
«ФедералПресс» ранее писал: в Салехарде произошло двойное ДТП с рейсовым автобусом. По предварительным данным, пострадавших в аварии нет. Полиция Салехарда выясняет обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом. Авария произошла около 8 часов утра 11 апреля. На улице Маяковского столкнулись рейсовый автобус и легковушка.
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