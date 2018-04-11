Ещё
ГИБДД: Почти половину от пострадавших и погибших в ДТП детей в 2017 г. составляют подростки 11-15 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГИБДД: Почти половину от пострадавших и погибших в ДТП детей в 2017 г. составляют подростки 11-15 лет 

Агентство «Москва» 1 час назад
Подростки от 11 до 15 лет составляют почти половину от всех травмированных и погибших в ДТП детей в 2017 г. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктор Коваленко.
«В соответствии с проведенным структурным анализом возрастных категорий пострадавших несовершеннолетних в 2017 г., наиболее подверженными дорожному травматизму являются дети в возрасте 11-15 лет. Они составляют 44,8% от общего числа пострадавших в ДТП детей, 50% — среди погибших в ДТП детей», — сообщил В. Коваленко.
По его словам, основными причинами ДТП с участием пешеходов-детей являются снижение родительского контроля, несоблюдение правил дорожного движения и использование гаджетов при пересечении проезжей части.
Агентство «Москва»: последние новости
ГИБДД: Количество наездов на пешеходов в Москве в 2017 г. сократилось почти на 1,5% Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов Самосвал протаранил девять автомобилей на ул. Профсоюзная
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Казахстан закрыл границу с Россией81
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
«Мост глупости» калечит машины5
Skoda Rapid: внешность — не главное
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение