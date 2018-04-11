ГИБДД: Почти половину от пострадавших и погибших в ДТП детей в 2017 г. составляют подростки 11-15 лет

Подростки от 11 до 15 лет составляют почти половину от всех травмированных и погибших в ДТП детей в 2017 г. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктор Коваленко

«В соответствии с проведенным структурным анализом возрастных категорий пострадавших несовершеннолетних в 2017 г., наиболее подверженными дорожному травматизму являются дети в возрасте 11-15 лет. Они составляют 44,8% от общего числа пострадавших в ДТП детей, 50% — среди погибших в ДТП детей», — сообщил В. Коваленко.

По его словам, основными причинами ДТП с участием пешеходов-детей являются снижение родительского контроля, несоблюдение правил дорожного движения и использование гаджетов при пересечении проезжей части.