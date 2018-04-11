Пьяный водитель «Лады» протаранил маршрутку и иномарку в Дзержинске

ДТП с участием трех транспортных средств произошло в Дзержинске по вине пьяного 62-летнего водителя автомобиля «Лада-Гранта». Об этом сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась вчера, 10 апреля, около 18.45 на улице Красноармейской. Нетрезвый мужчина, управляя отечественным автомобилем протаранил сначала «Хендай-Солярис», а затем столкнулся с автобусом «ПАЗ», следующим по маршруту № 25.

Сам виновник случившегося получил множественные ранения. Он госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга закрытым переломом позвонка со смещением обломков, раны лица, травматическим шоком второй степени и сочетанной травмой. Остальные участники ДТП не пострадали.

Напомним, пьяный водитель на внедорожнике улетел в кювет в Воротынском районе.