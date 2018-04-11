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Пьяный водитель «Лады» протаранил маршрутку и иномарку в Дзержинске
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Пьяный водитель «Лады» протаранил маршрутку и иномарку в Дзержинске 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
ДТП с участием трех транспортных средств произошло в Дзержинске по вине пьяного 62-летнего водителя автомобиля «Лада-Гранта». Об этом сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария случилась вчера, 10 апреля, около 18.45 на улице Красноармейской. Нетрезвый мужчина, управляя отечественным автомобилем протаранил сначала «Хендай-Солярис», а затем столкнулся с автобусом «ПАЗ», следующим по маршруту № 25.
Сам виновник случившегося получил множественные ранения. Он госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга закрытым переломом позвонка со смещением обломков, раны лица, травматическим шоком второй степени и сочетанной травмой. Остальные участники ДТП не пострадали.
Напомним, пьяный водитель на внедорожнике улетел в кювет в Воротынском районе.
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