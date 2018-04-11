Конструктивное взаимодействие Администрации Ханты-Мансийска и Госавтоинспекции будет продолжено

В ходе встречи Главный Госавтоинспектор региона обратил внимание на необходимость продолжения профилактических мероприятий, направленных на сокращение случаев травматизма на дорогах окружного центра. Руководители отметили значимость реализации комплекса мер по обустройству пешеходных переходов, установки дорожных знаков, нанесения дорожной разметки, выделения парковочных мест, работу системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения в городе.

Отметим, что по итогам 2017 году в Ханты-Мансийске зарегистрировано 109 дорожно-транспортных происшествий, что на 24% ниже показателя 2016 года.

Максим Ряшин подчеркнул, что в «целях обеспечения безопасности на дорогах в муниципалитете разработана и утверждена комплексная схема организации дорожного движения, которая позволит снизить уровень аварийности на дорогах и равномерно распределить транспортные потоки в черте города». Глава югорской столицы поблагодарил Максима Галушкова за совместную работу по обеспечению безопасности дорожного движения и обозначил необходимость продолжения конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления и ГИБДД.

В завершение встречи руководители запланировали ряд мероприятий по стабилизации аварийности, в том числе по профилактике ДТП с участием детей в преддверии летних каникул.