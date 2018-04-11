На трассе Курган-Тюмень женщина устроила массовое ДТП

Вчера, 10 апреля, четыре человека пострадали в ДТП на 174-м километре автодороги Курган-Тюмень, в окрестностях областного центра. Здесь столкнулись «Мицубиси», «Газ» и « Тойота ».

«Предварительно, 58-летняя водитель «Мицубиси» выехала на встречную полосу, она получила в ДТП раны головы, ушибы и ссадины конечностей. Трое пассажиров «Тойоты» получили ушибы и другие повреждения», — сообщили в УМВД России по Тюменской области.

Всего в Тюменской области за прошедшие сутки произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек, 10 человек получили травмы различной степени тяжести.