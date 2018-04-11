Ещё
На трассе Курган-Тюмень женщина устроила массовое ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

На трассе Курган-Тюмень женщина устроила массовое ДТП 

Уральский меридиан 57 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 10 апреля, четыре человека пострадали в ДТП на 174-м километре автодороги Курган-Тюмень, в окрестностях областного центра. Здесь столкнулись «Мицубиси», «Газ» и «Тойота».
«Предварительно, 58-летняя водитель «Мицубиси» выехала на встречную полосу, она получила в ДТП раны головы, ушибы и ссадины конечностей. Трое пассажиров «Тойоты» получили ушибы и другие повреждения», — сообщили в УМВД России по Тюменской области.
Всего в Тюменской области за прошедшие сутки произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек, 10 человек получили травмы различной степени тяжести.
Уральский меридиан: последние новости
Зауральские пешеходы «засветились» в криминальной сводке ГИБДД За один день свердловские автоинспекторы поймали 75 пьяных водителей Пьяный новоуренгоец спровоцировал аварию с пострадавшими
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Казахстан закрыл границу с Россией81
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
«Мост глупости» калечит машины5
Skoda Rapid: внешность — не главное
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение