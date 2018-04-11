В Энгельсе пенсионер на «Ниве» сбил девушку

В результате дорожной аварии вчера, 10 апреля, жительницу Энгельса отправили в больницу.

Как сообщили АиФ-Саратов в областной ГИБДД, ДТП случилось в городе Энгельсе в 08.50 напротив дома №16 по улице Колотилова.

По предварительным данным, 65-летний водитель «Нивы» сбил девушку. Управляя автомобилем ВАЗ 21213, он допустил наезд на пешехода. В результате 28-летняя девушка была госпитализирована в стационар.