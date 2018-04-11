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В Энгельсе пенсионер на «Ниве» сбил девушку
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В Энгельсе пенсионер на «Ниве» сбил девушку 

АиФ 50 минут назад
Фото: АиФ
В результате дорожной аварии вчера, 10 апреля, жительницу Энгельса отправили в больницу.
Как сообщили АиФ-Саратов в областной ГИБДД, ДТП случилось в городе Энгельсе в 08.50 напротив дома №16 по улице Колотилова.
По предварительным данным, 65-летний водитель «Нивы» сбил девушку. Управляя автомобилем ВАЗ 21213, он допустил наезд на пешехода. В результате 28-летняя девушка была госпитализирована в стационар.
А в Заводском районе в тот же день в 11.00 напротив дома № 1 по улице Лесная, 41-летний водитель допустил опрокидывание транспортного средства. Рено Логан перевернулся, и водитель попал в лазарет.
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