Мажор проехал по оживленному пешеходному переходу в Москве со словами «подвиньтесь»

Мажор «по необходимости» пересек на своем автомобиле переход у железнодорожной платформы «Петровско-Разумовское» в Москве, обращаясь к пешеходам со словами «дай проехать».

Соответствующее видео опубликовано на Instagram-странице majorka_777_, который позиционируется как аккаунт золотой молодежи столицы.

«Ну а почему бы и не сократить свой путь таким способом? «Подвиньтесь» озвучивает оператор ролика, двигаясь вместе с водителем авто по Петровско-Разумовскому району», — говорится в подписи к видео.

На ролике, снятом из салона автомобиля, видно, как машина заруливает в переход, по которому идут десятки людей. Пешеходам приходится расступаться, чтобы не попасть под колеса. Водитель комментирует происходящее фразами «подвиньтесь» и «дай проехать». Пассажир, снимающий видео, поясняет, что поездка в толпе людей — «это необходимость».