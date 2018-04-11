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Мажор проехал по оживленному пешеходному переходу в Москве со словами «подвиньтесь»
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Мажор проехал по оживленному пешеходному переходу в Москве со словами «подвиньтесь» 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
Мажор «по необходимости» пересек на своем автомобиле переход у железнодорожной платформы «Петровско-Разумовское» в Москве, обращаясь к пешеходам со словами «дай проехать».
Соответствующее видео опубликовано на Instagram-странице majorka_777_, который позиционируется как аккаунт золотой молодежи столицы.
«Ну а почему бы и не сократить свой путь таким способом? «Подвиньтесь» озвучивает оператор ролика, двигаясь вместе с водителем авто по Петровско-Разумовскому району», — говорится в подписи к видео.
На ролике, снятом из салона автомобиля, видно, как машина заруливает в переход, по которому идут десятки людей. Пешеходам приходится расступаться, чтобы не попасть под колеса. Водитель комментирует происходящее фразами «подвиньтесь» и «дай проехать». Пассажир, снимающий видео, поясняет, что поездка в толпе людей — «это необходимость».
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