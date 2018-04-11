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В Москве лихач проехал по узкому подземному переходу со словами «подвиньтесь»
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В Москве лихач проехал по узкому подземному переходу со словами «подвиньтесь» 

Авторадио 38 минут назад
Фото: MosDay.ru
Неизвестный водитель проехал по подземному пешеходному переходу в Москве. Инцидент произошел у железнодорожной платформы Петровско-Разумовское, пишет Газета.ру. Автомобилист снимал происходящее на видео, ролик уже появился в Сети. Сидящий за рулем иномарки молодой человек заезжает в узкий подземный переход, заполненный людьми. Вместе с сидящим сзади приятелем они весело обсуждают происходящее, а пешеходам предлагают «подвинуться». При этом пассажир поясняет, что они едут таким маршрутом по необходимости. Реакция столичного ГИБДД на инцидент пока неизвестна.
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