В Москве лихач проехал по узкому подземному переходу со словами «подвиньтесь» 

Неизвестный водитель проехал по подземному пешеходному переходу в Москве. Инцидент произошел у железнодорожной платформы Петровско-Разумовское, пишет Газета.ру. Автомобилист снимал происходящее на видео, ролик уже появился в Сети. Сидящий за рулем иномарки молодой человек заезжает в узкий подземный переход, заполненный людьми. Вместе с сидящим сзади приятелем они весело обсуждают происходящее, а пешеходам предлагают «подвинуться». При этом пассажир поясняет, что они едут таким маршрутом по необходимости. Реакция столичного ГИБДД на инцидент пока неизвестна.