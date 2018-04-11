В Тюмени будут судить банду мошенников, устраивавших автоподставы для владельцев дорогих иномарок

В Тюмени собираются судить банду из Калининградской области, которая устраивала в нашем городе автоподставы. Жертвами этих мошенников становились состоятельные люди, разъезжающие на дорогостоящих иномарках.

Карьера гастролирующей банды в Тюмени началась осенью 2013 года. В ее состав вошли пять жителей Калининграда и Махачкалы. Действовали они по одному и тому же плану: инициировали ДТП, в котором подставляли водителей, и пытались разобраться на месте.

— Владелец дорогого автомобиля, в отношении которого спланировали автоподставу, якобы совершил наезд на пешехода, в роли которого выступал один из членов группировки. «Потерпевший» представлялся высокопоставленным сотрудником правоохранительного органа, прибывшим в Тюмень по служебной необходимости из Москвы, и сообщал, что в результате ДТП были повреждены дорогие часы, которыми он был награжден за отличную службу. Другой участник группировки выступал в роли свидетеля, подтверждавшего наезд на пешехода. Водитель дорогого автомобиля склонялся к возмещению стоимости ремонта часов, чтобы «сбитый пешеход» не обратился в ГИБДД , а он — «виновник-водитель» избежал бы лишения водительских прав, привлечения к административной или уголовной ответственности, — сообщили в прокуратуре.

В результате на эту уловку попались шесть автомобилистов и отдали аферистам в общей сложности больше трех миллионов рублей. Еще пять водителей почувствовали подставу и настаивали на официальном оформлении ДТП сотрудниками ГИБДД. На этом гастроли мошенников в Тюмени закончились. Банда отправилась в Челябинск, где продолжала обманывать водителей точно таким же образом. Лидера группировки объявили в розыск, но задержать его вместе с другими участниками удалось лишь в 2017 году.