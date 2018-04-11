Два года строгача: жителя Башкирии наказали за пьяное вождение и оскорбление полицейского

На скамье подсудимых оказался 33-летний житель Стерлитамакского района. Мужчина решил оспорить решение суда, который приговорил его к двум годам и трем месяцам лишения свободы.

По версии следствия, водителя в 2015 году лишили водительских прав на один год и девять месяцев. Тем не менее, в марте 2016 года после ночного клуба мужчина снова сел за руль пьяным. Когда его остановили инспекторы, нетрезвый водитель полез в драку с полицейскими, а после дебошир и вовсе разбил лобовое стекло.

— Ранее мужчина сидел за кражу. Поэтому Верховный суд не стал смягчать наказание обвиняемому, — рассказали представители фемиды.