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В Башкирии закрыли сайты, торгующие водительскими правами
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В Башкирии закрыли сайты, торгующие водительскими правами 

ufa1.ru 34 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В Миякинском районе республики под запрет попали сразу 12 интернет-ресурсов. Сайты занимались незаконной деятельностью — продажей водительских удостоверений.
Права могли заказать даже водители, которых лишили права управления автомобилем за штрафы или пьяную езду. За свои услуги преступники просили от 20 до 50 тысяч рублей.
— За изготовление и подделку документов предполагается уголовная ответственность. Прокуратура отправила материалы в суд, который удовлетворил заявление, — рассказали в надзорном ведомстве.
Данные передадут в Роскомнадзор, доступ к сайтам заблокируют.
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 Ещё 2 источника 
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