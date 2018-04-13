В Башкирии закрыли сайты, торгующие водительскими правами

В Миякинском районе республики под запрет попали сразу 12 интернет-ресурсов. Сайты занимались незаконной деятельностью — продажей водительских удостоверений.

Права могли заказать даже водители, которых лишили права управления автомобилем за штрафы или пьяную езду. За свои услуги преступники просили от 20 до 50 тысяч рублей.

— За изготовление и подделку документов предполагается уголовная ответственность. Прокуратура отправила материалы в суд, который удовлетворил заявление, — рассказали в надзорном ведомстве.