СК начал проверку после гибели несовершеннолетнего под колесами электрички у станции «Жаворонки» МЖД

Следствие проверяет обстоятельства гибели подростка, погибшего под колесами электрички в районе станции «Жаворонки». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя управления Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Елена Марковская.

«Следственными органами организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования несовершеннолетнего. По предварительным данным, примерно в 8:00 несовершеннолетний 2000 г. рождения при переходе железнодорожного полотна по пешеходному настилу на запрещающий сигнал светофора, травмирован проходящим электропоездом сообщением Лобня — Кубинка. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте», — рассказала Е. Марковская.

Инцидент произошел в районе станции «Жаворонки» Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД). В настоящее время следствие проводит комплекс необходимых проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств и причин произошедшего, добавила представитель СК.