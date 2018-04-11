Пассажира автобуса в Комсомольске‐на‐Амуре продырявило шлагбаумом, сдутым ветром

Автобус наехал на сломанный шлагбаум в Комсомольске‐на‐Амуре. Инцидент произошел 11 апреля напротив торгового центра «Выбор». Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Железнодорожный шлагбаум развернуло ветром на дороге, в результате он насквозь пробил переднюю часть транспортного средства и врезался в одного из пассажиров. Раны оказались серьезными, но не смертельными, сейчас он госпитализирован в одну из местных больниц. По словам очевидцев, у мужчины зажало вену. Обстоятельства и причины происшествия сейчас выясняются.

Источник фото: соцсети

Пользователи задались вопросом, из каких материалов сделан автобус, если шлагбауму так легко удалось протаранить транспортное средство: «Пластмассовый автобус», «Делают из картона транспорт. Ну, делайте тогда шлагбаумы из бумаги».

Водитель автобуса в Ангарске зажал дверьми пожилую пассажирку и, не заметив этого, тронулся. В итоге женщину несколько метров протащило по асфальту. Соответствующее видео появилось в распоряжении «360».