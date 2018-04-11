Ещё
Пассажира автобуса в Комсомольске‐на‐Амуре продырявило шлагбаумом, сдутым ветром
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пассажира автобуса в Комсомольске‐на‐Амуре продырявило шлагбаумом, сдутым ветром 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
Автобус наехал на сломанный шлагбаум в Комсомольске‐на‐Амуре. Инцидент произошел 11 апреля напротив торгового центра «Выбор». Об этом сообщили пользователи соцсетей.
Железнодорожный шлагбаум развернуло ветром на дороге, в результате он насквозь пробил переднюю часть транспортного средства и врезался в одного из пассажиров. Раны оказались серьезными, но не смертельными, сейчас он госпитализирован в одну из местных больниц. По словам очевидцев, у мужчины зажало вену. Обстоятельства и причины происшествия сейчас выясняются.
Источник фото: соцсети
Пользователи задались вопросом, из каких материалов сделан автобус, если шлагбауму так легко удалось протаранить транспортное средство: «Пластмассовый автобус», «Делают из картона транспорт. Ну, делайте тогда шлагбаумы из бумаги».
Водитель автобуса в Ангарске зажал дверьми пожилую пассажирку и, не заметив этого, тронулся. В итоге женщину несколько метров протащило по асфальту. Соответствующее видео появилось в распоряжении «360».
360tv.ru: последние новости
Пять человек погибли в ДТП с маршруткой и электричкой в Крыму Мотоциклист случайно убил своего сына в Свердловской области Двое мужчин угнали автомобиль с помощью гаджетов в Одинцове
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Казахстан закрыл границу с Россией81
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
«Мост глупости» калечит машины5
Skoda Rapid: внешность — не главное1
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение