Велосипедист угодил под «КамАЗ» в Дзержинске

Велосипедист сбит «КамАЗом» в Дзержинске. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло около полудня 10 апреля в поселке Горбатовка. Мужчина 1960 г.р. (водительский стаж 49 лет), управляя автомобилем «КамАЗ», совершил наезд на велосипедиста, который ехал по краю проезжей части.

В результате ДТП пострадал мужчина 1954 г.р. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом ребер.