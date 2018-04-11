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Велосипедист угодил под «КамАЗ» в Дзержинске
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Велосипедист угодил под «КамАЗ» в Дзержинске 

Newsroom24 27 минут назад
Фото: Newsroom24
Велосипедист сбит «КамАЗом» в Дзержинске. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло около полудня 10 апреля в поселке Горбатовка. Мужчина 1960 г.р. (водительский стаж 49 лет), управляя автомобилем «КамАЗ», совершил наезд на велосипедиста, который ехал по краю проезжей части.
В результате ДТП пострадал мужчина 1954 г.р. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом ребер.
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